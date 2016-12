Emily Ratajkowski, nudo integrale sulla spiaggia

09:57 - Continua l'ascesa senza veli di Emily Ratajkowski. Dopo "Blurred Lines", il tormentone di Robin Thicke che la lanciò nell'estate del 2013, e il debutto da attrice in "Gone Girl"; Emily è tornata a spogliarsi per il mensile GQ. Mini-slip e poco altro addosso per la modella, che incanta tra le rocce coperta solo da qualche granello di sabbia. Una vera bomba sexy, che ha saputo sfruttare a suo vantaggio l'antipatia suscitata nelle donne.

Un successo fulminante quello della Ratajkowski, che è diventata famosa in tutto il mondo grazie al provocante video di "Blurred Lines". "E' strano essere associata ad una canzone che non ho né scritto né cantato - ha ammesso al magazine - Con una canzone ho fatto l'affare della vita, anche se il video mi è costato solo una giornata di lavoro. Non volevo neanche farlo all'inizio, è stato il regista a convincermi".



Il video le ha attirato le critiche delle femministe, che l'hanno accusata di svilire l'immagine femminile, ma è stato anche il suo biglietto da visita per entrare nel mondo del cinema.



Il regista David Fincher l'ha infatti voluta nel cast di "Gone Girl" perchè "avevamo bisogno di una ragazza che, nel momento stesso in cui compariva sullo schermo, risultasse antipatica alle donne. Così Ben (Affleck, ndr) mi suggerì la ragazza del video di Blurred Lines". Non si è montata la testa nonostante fosse la ragazza del momento, è stata incredibilmente matura".