Emanuele Corvaglia, "Nessuno ci protegge": il futuro bisogna crearselo da soli

15:40 - Si intitola "Nessuno ti protegge" il nuovo singolo di Emanuele Corvaglia che anticipa l'album in uscita questo autunno. Il cantante messosi in luce nell'edizione di "Amici" di due anni fa, canta della voglia di non aspettare il futuro alla finestra ma crearsela da sé giorno dopo giorno. Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva il video.

Sguardo fisso in camera, in un'alternanza ritmica di colori primari. Il videoclip di "Nessuno ci protegge" è semplice e diretto come il messaggio racchiuso nella canzone. Se i tempi sono confusi e caotici, o addirittura sfocati come la sequenza iniziale del video, di certo non lo è il messaggio del singolo che avrà anche lancio sui social con l'hashtag #nessunociprotegge.