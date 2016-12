Elton John sposa David Furnish a maggio

12:29 - Il cantante britannico Elton John, 67 anni, sposerà il suo compagno David Furnish il prossimo maggio. Un'unione resa possibile dalla nuova legge sui matrimoni gay entrata in vigore lo scorso 29 marzo in Inghilterra. Lo ha annunciato lui stesso all'Nbc: "Lo faremo con tranquillità, ma sarà una festa". La coppia è legata ufficialmente dal 2005, quando sono state legalizzate le unioni civili, e ha due figli.

La legge che legalizza i matrimoni tra lo stesso sesso è entrata in vigore il 29 marzo in Inghilterra e Galles, dopo una lunga battaglia della comunità di gay e lesbiche per ottenere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali.