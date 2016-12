4 aprile 2014 Elita, il festival dal respiro internazionale che fa ballare Milano per il Fuorisalone Si parte con i "Mogwai" il 5 aprile al circolo della Magnolia, per passare a "Tony Allen" e "Moodyman" al Pac e alla Gam, e si prosegue con una vasta lista di "elettronica". Il cuore pulsante del programma rimane il Teatro Franco Parenti Tweet google 0 Invia ad un amico

09:17 - "Joan as a policewoman" (la bravissima soul-rocker in passato legata a Jeff Buckley), "Tony Allen" (il migliore batterista vivente, come lo ha definito Brian Eno), ma anche "Moodyman" e "Four Tet" (due importanti protagonisti del clubbing mondiale). Sono solo alcuni dei nomi del programma musicale che Elita, alla sua ottava edizione, dedica al Fuorisalone. Il cuore della kermesse, che tinge di note Milano, è come sempre il Teatro Franco Parenti. Quest'anno la scaletta ruota anche attorno al Magnolia, ai Magazzini Generali, al Pac e alla Gam, al Palazzo Clerici, al Tunnel.

Tutto ha inizio sabato 5 aprile con il kraut-pop dei Notwist al Magnolia, per la preview, e si conclude al Teatro Franco Parenti il 13 aprile. L'ingrediente principale delle sonorità che scalderanno il pubblico di Elita sono sicuramente quelle del clubbing. Anche se quest'anno gli organizzatori hanno cercato di offrire un ventaglio più variegato portando sul palco anche artisti della scena locale. E' il caso dell'hip pop di The Night Skinny o la voce suadente della siciliana Levante.



Il programma si riempie poi di una carrellata prelibata di musicisti. C'è l'atteso live del producer statunitense Madlib, ma anche quello del veterano Sven Vath. Ci sono i Wild Beasts, la scoperta di Bristol degli ultimi anni Julio Bashmore. E ancora gli italianissi Dj Tennis e Tale of Us. Per il Fuorisalone ovviamente non mancherà anche tanta arte.





