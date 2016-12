Elisa e Ozark Henry insieme, un duetto da inguaribili romantici

12:24 - Duetto a sorpresa nel segno del romanticismo. Ozark Henry, autore e interprete della canzone rivelazione dello scorso inverno "I'm Your Sacrifice", reinterpreta un suo brano con un'ospite di eccezione: nella nuova versione di "We Are Incurable Romantics" c'è infatti Elisa. Una coppia inedita ma decisamente bene assortita che si ritroverà il 27 settembre sul palco dell'Arena di verona in occasione del concerto della cantante di Monfalcone.

Il brano, originariamente incluso nell'album di Ozark Henry "Stay Gold" e interpretato con Amaryllis Uitterlinden, prende nuova vita. La voce di Elisa guida le melodie dolcemente futuribili e il tramestio elettronico dell'artista belga verso il miglior pop di oggi.



Un ritmo circolare, un canto inconfondibile, la resa di fronte al motivo meno banale per cui si fa musica e per cui la si ascolta. Puntare diritti al cuore e lanciare un incantesimo: è questo che riescono a fare Ozark ed Elisa insieme, senza dare alcuna ricetta, ma lasciando parlare la loro capacità di alchimisti sonori.



A far scoccare la scintilla il loro incontro a Genk, in Belgio, il 29 giugno scorso, quando hanno duettato in occasione di un concerto di Elisa. Il singolo, uscito a sorpresa, ha rapidamente scalato la classifica di iTunes nel giro di 24 ore, attendendo l'ulteriore effetto del passaparola. Pronti a un nuovo tormentone estivo?