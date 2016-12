Ed Sheeran, un talento tutto rosso in "x"

09:25 - Quattro milioni di dischi venduti nel mondo con "+", 22 volte disco di platino e artista inglese che ha più venduto nel 2011. Ed Sheeran pubblica il secondo disco "x" ricco di suoni, produttori importanti come Pharrell Williams per virare verso nuove sonorità. I testi parlano d'amore, di malattia e dei parenti che non ci sono più. Dodici brani che riconfermano Ed come uno dei migliori talenti in circolazione.

Non è un caso che "One", struggente ballad dedicato ad un amore finito a cui peraltro era dedicato gran parte del disco precedente, apra il disco. Le sonorità della prima canzone rappresentano infatti un ponte di congiunzione con "+" poi tutto cambia con le sonorità un po' country di "I'm A Mess" e il singolo "Sing" dal beat possente assieme a "Don't" che è nato da alcuni accordi registrati al cellulare. Falsetto e ballad per un giro di chitarre acustiche in "Photograph" per poi approdare a "Thinking Out Loud" che lo stesso Ed rivela essere una delle sue preferite del disco e racconta di bevute e droghe leggere. Archi violoncello e intro soul per il brano di chiusura "Afire Love". Quest'ultima canzone è forse la più speciale di "x" perché dedicata al nonno di Ed, morto lo scorso Natale. "E' sempre stato l'eroe di famiglia - spiega - ed anche il più figo. Purtroppo soffriva di Alzheimer da un po' di tempo e ho cominciato a scrivere la canzone solo due settimane prima che morisse".



Non poteva mancare nella tracklist "I See Fire" composto per il secondo film sugli Hobbit, commissionato dal regista Peter Jackson in persona. Tra le curiosità che popolano questo bel disco c'è che tutte le canzoni sono nate tra una pausa e l'altra del lungo tour che è seguito al successo di "+". Nel corso di tre anni molti brani sono nati in alberghi, in cucina o semplicemente a casa sua. Un inno alle semplicità nel metodo ma alla grandiosità nel risultato finale, dal momento che "x" si propone già come uno dei dischi migliori sfornati quest'anno.