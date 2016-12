E' Rihanna la più desiderata dagli uomini

10:25 - Il nude-look ha portato fortuna a Rihanna, che dopo essere stata eletta Icona Fashion del 2014, si è accaparrata anche il titolo di sogno erotico degli uomini. E! Online ha infatti svelato in anteprima che sarà lei ad essere incoronata come donna più desiderabile ai Guys' Choice Awards (i premi assegnati dal canale via cavo Spike TV) che si svolgeranno il 7 giugno in California.

Di certo il premio non ha sorpreso Riri, che ha sempre puntato sulle sue curve mozzafiato per farsi largo nel mondo dello show-biz. La vera sorpresa, invece, sarà l'abito che sceglierà di indossare per ritirare una statuetta così "bollente".