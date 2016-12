E' morto il regista Carlo Mazzacurati

18:56 - E' morto, in seguito ad una lunga malattia, il regista e sceneggiatore Carlo Mazzacurati. Leone d'Argento a Venezia nel 1994 con "Il Toro", nel suo curriculum vanta collaborazioni con Daniele Lucchetti e Gabriele Salvatores, con il quale ha vinto il Premio Solinas per la sceneggiatura di "Marrakech Express". Il regista si è spento in ospedale a Monselice, dov'era ricoverato da tempo.

Lo scorso 24 novembre era stato premiato con il «Gran Premio Torino» per la carriera. Sempre al TFF aveva presentato il suo ultimo film, "La sedia della felicità", una specie caccia al tesoro ambientata in un Nordest abitato da personaggio surreali e in cerca di futuro. Il film, nelle sale la prossima primavera, è una pellicola a metà tra la commedia e il sentimentale. Amato dalla critica e dalla sua città, tra le sue opere di successo si ricordano "Vesna va veloce" 1996), "La lingua del santo" (2000), "La giusta distanza" (2007) e "La Passione" (2010).