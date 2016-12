3 gennaio 2014 E' di Justin Timberlake l'album più venduto, "Blurred Lines" di Robin Thicke singolo-top Il 2013 è stato un anno d'oro per i due cantanti, che guidano la classifica degli artisti più venduti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:18 - L'album di Justin Timberlake "The 20/20 Experience" e il tormentone estivo "Blurred Lines" di Robin Thicke si sono aggiudicati lo scettro di album e singolo più venduto del 2013 negli Stati Uniti, secondo il sistema di tracciatura ufficiale Nielsen SoundScan. L'album dell'ex N'Sync ha immesso sul mercato ben 2,43 milioni di copie, mentre la trasgressiva hit di Thicke ha raggiunto quota 6.5 milioni di vendite.

Dietro "20/20" di Timberlake l'album di Eminem "The Marshall Mathers LP 2" (1,73 milioni di copie). Solamente ottava Beyoncé, che però ha fatto uscire l'album solo lo scorso 14 dicembre, mentre "Prism" di Katy Perry si aggiudica il 14° posto con 969mila copie. Grande assente la trasformista Lady Gaga, che resta fuori dalla classifica a causa del flop del suo ultimo album "Artpop".







Al secondo posto tra i singoli che hanno incassato di più i Macklemore & Ryan Lewis con "Thrift Shop", che ha raggiunto quota 6,15 milioni di vendite. Katy Perry si aggiudica la sesta posizione con "Roar" (4.41 milioni), seguita da "Just Give Me a Reason," P!nk (4,32 milioni).