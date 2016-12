Dylan Penn si spoglia... di nuovo

10:04 - Ha 22 anni e tanta voglia di emergere Dylan Penn. Bella è bella, proprio come la mamma Robin Wright. Determinata anche, come il padre Sean. Così dopo le foto osè su "GQ", archiviato il gossip che la voleva insieme al tenebroso Robert Pattison, eccola di nuovo alle prese con scatti sexy per il magazine "Treats!". Foto in bianco e nero in cui la modella e aspirante attrice ostenta il fisico mozzafiato.

Dylan ha il futuro già segnato. Anche se in passato ha confessato di voler fare solo la sceneggiatrice, per la bellissima figlia di Sean Penn ha già in calendario un film.



Sarà infatti una delle protagoniste della pellicola horror "Condemned", di Eli Morgan Gessner, in cui vestirà i panni di una ragazza particolarissima, membro di una strana comunità che vive in un palazzo abbandonato di New York. Per Dylan è arrivato il momento di dimostrare che è anche brava oltre che bella. Ci riuscirà?