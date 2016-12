12 agosto 2014 Duran Duran in studio con Nile Rodgers, per un album dai toni molto... Chic Il gruppo è al lavoro in questi giorni a Londra con lo storico produttore, artefice di tanti capolavori pop. Ma non c'è solo lui: con Le Bon e compagni anche Mark Ronson Tweet google 0 Invia ad un amico

11:53 - Prosegue il lavoro in studio dei Duran Duran per il 14.mo album della loro carriera che dovrebbe vedere la luce nella primavera del 2015. In questi giorni il gruppo si è trovato a Londra con due pesi massimi del calibro di Nile Rodgers e Mark Ronson, che dovrebbero co-produrre alcune tracce del disco, al quale ha collaborato anche l'ex Red Hot Chili Peppers, John Frusciante.

Per Simon Le Bon e compagni tanto Rodgers quanto Ronson sono figure cardine. Il primo, mente degli Chic e produttore di alcuni dei dischi più fortunati della storia del pop, ha prodotto in passato per il gruppo di Birmingham tanto "Wild Boys" quanto l’album "Notorious", oltre a essere l’artefice del remix di "The Reflex" che, nel 1984, portò la band per la prima volta al numero uno negli Stati Uniti.



Ronson invece, oltre a essere l’uomo che ha portato Amy Winehouse a essere una stella mondiale producendo l'album "Back To Black", è anche il produttore che ha indicato ai Duran la via per ritrovare loro stessi dopo anni di sbandamenti stilistici, portandoli a realizzare "All You Need Is Now", il lavoro che, nel 2010, li ha rilanciati nelle classifiche di tutto il mondo.



Il nuovo album si preannuncia molto vario, perché se Rodgers e Ronson dovrebbero garantire un taglio pop e funky (come anche la chitarra di Frusciante), l'apporto di un altro produttore come Mr. Hudson potrebbe riservare sorprese sul piano sonoro, avendo alle spalle esperienze soprattutto con l'hip hop e la musica elettronica. Non rimane che aspettare ancora qualche mese. Intanto il gruppo inizierà a partecipare a eventi per rimettersi in pista in vista della nuova uscita: primo appuntamento, il 9 settembre, il Fashion Rocks a New York.