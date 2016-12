Drew Barrymore, morta sorellastra Jessica

10:40 - Jessica Barrymore, sorellastra 47enne dell'attrice Drew, è stata trovata morta all'interno della sua auto in un parcheggio di un sobborgo di San Diego. A fianco a lei una dozzina di pillole, che fanno pensare al suicidio. Raggiunta dalla notizia, Drew Barrymore ha rilasciato un breve comunicato: "L'ho incontrata solo poche volte, ma auguro a lei e ai suoi cari tutta la pace possibile. Sono dispiaciuta per la loro perdita".

A quanto riporta ABC 10News ad avvertire la polizia è stata una vicina, che non riusciva ad uscire con la sua auto perché bloccata da quella della Barrymore. La donna è uscita quindi per controllare, scoprendo così il corpo senza vita di Jessica riverso sul sedile del guidatore. Tra le gambe aveva una bibita energetica, mentre sul sedile del passeggero sono state trovate una dozzina di pillole bianche, ora al vaglio delle autorità.



Chi non è convinto dell'ipotesi di suicidio è il fratello John Barrymore, che crede si sia invece trattato di un caso di overdose. Intervistato dal Daily News ha infatti dichiarato: "Sembra un mix di alcol e pillole, ho dei seri dubbi che si sia tolta la vita. C'erano bottiglie di vodka vuote, un paio di buste di metanfetamina e diverse pillole nell'auto".