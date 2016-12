Donatella Rettore cade e si frattura l'omero

11:54 - Paura per Donatella Rettore. La cantante ha perso l'equilibrio ed è caduta durante l'allenamento di agility dog (sport cinofilo con percorso ad ostacoli) con il suo cane a Sacrofano, in provincia di Roma. Ricoverata in ospedale i medici hanno diagnosticato una frattura scomposta dell'omero destro della spalla. Sospeso il tour. Dopo l'intervento chirurgico è previsto anche un periodo di riabilitazione.