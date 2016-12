Domenico Modugno, vent'anni fa l'addio all'amato Mr Volare

15:27 - Uno dei cantanti più amati della musica italiana moriva il 6 agosto del 1994 a 66 anni nella sua adorata Lampedusa. Domenico Modugno ha conosciuto il successo internazionale dalla vittoria al Festival di Sanremo 1958 con "Nel blu dipinto di blu", poi ribattezzata "Volare". Sessanta milioni di dischi venduti e successi come "Tu sì 'na cosa grande" e "Dio, come ti amo". Nella sua carriera anche cinema e teatro.

Modugno fu il cantante italiano più conosciuto all'estero. Nato il 9 gennaio del 1928 a Polignano a Mare (Bari), poco più che ventenne si trasferì a Roma per seguire la sua vena artistica, cinematografica agli inizi. La musica arrivò solo in un secondo momento, quasi per caso: una ninna-nanna cantata nel film "Carica eroica" di De Robertis (1953) che fu il lasciapassare per la trasmissione radiofonica "Trampolino". Dopo "Nel blu dipinto di Blu" nel 1958, Modugno vinse anche l'anno successivo a Sanremo con "Piove" e altre due vittorie nel 1962 con "Addio... addio..." e nel 1966 con "Dio, come ti amo" assieme alla giovanissima Gigliola Cinquetti, una al Festival di Napoli (nel '64 con "Tu sì 'na cosa grande").



La sua carriera subì una brusca interruzione quando, durante la registrazione della trasmissione "La luna nel pozzo" di Canale 5, fu colpito da un ictus. Nell'ultima parte della sua vita fu anche politico (deputato per il Partito Radicale).



La sua Polignano a Mare (Bari), nel ventennale dalla sua morte, ha organizzato per stasera "Meraviglioso Modugno" con Gino Paoli e Danilo Rea, Malika Ayane, Marta Sui Tubi, Diodato, Rocco Hunt e Renzo Rubino che reinterpreteranno alcuni dei suoi brani più celebri di Modugno.