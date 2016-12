Dolcenera torna e canta un sogno

08:45 - A tre anni di distanza da "Evoluzione della specie" e a due dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Dolcenera torna con un nuovo progetto. Il singolo "Niente al mondo", scritto e arrangiato dalla stessa artista, racconta di un sogno e anticipa l'uscita del disco, la cui data non è ancora stata resa nota. Nuovo look e immagine raffinata, Dolcenera è tornata più carica che mai.

"Avrei voluto scrivere una canzone sulla speranza contro il senso di precarietà e di disgregazione. Ho iniziato a documentarmi, e chiunque mi ritrovassi a leggere, da Pasolini a Monicelli, considerava con disprezzo la passività della speranza, - spiega la cantautrice - quell’aspettarsi qualcosa che non arriverà mai se non viene cercato e conquistato, ed esaltava, invece, il senso dinamico del sogno che stimola a provare a cambiare la propria vita. Il sogno lo ritenevo troppo fanciullesco! Ma poi, come una bambina, istintivamente, è venuta fuori una canzone sul sogno".



Nel 2013 Manu Dolcenera scrive e realizza gli arrangiamenti per batteria, basso, chitarra, fiati e archi e suona il pianoforte e i synth, raccontando sui social network, con l’hashtag #astronavemusica, tutta l’avventura del nuovo progetto discografico, di cui è il produttore artistico: dalla scrittura alla pre-produzione in casa dei brani con la ricerca dei suoni, dall’esecuzione con i musicisti alla registrazione degli strumenti in studio.