Dolcenera: "Basta speranze! Ripartiamo dai nostri sogni per ricominciare"

09:10 - Dolcenera è più carica che mai nel presentare a Tgcom24 il backstage del nuovo video "Niente al mondo". "Ho voluto dare spazio al sogno in questa canzone - spiega la cantautrice - perché aiuta a metterci in movimento, a differenza della speranza". Il nuovo cd, in cui Dolcenera ci ha messo la faccia dalla produzione alla realizzazione, avrà 13 brani "ma arriverà tra un po'. Penso di lanciare prima dei singoli per presentare bene il progetto".

Tre anni dall'ultimo album e due da Sanremo, cosa hai fatto nel frattempo?

Ho dedicato del tempo a me stessa ma ho anche letto molto ed esplorato la musica, molti suoni elettronici in particolare. 'Niente al mondo' è il risultato di tutto questo. Leggendo Pasolini ho anche capito che la speranza è passività a differenza del sogno che invece ha un risvolto attivo perché spinge a muoverci in maniera dinamica, ad agire. E' come fosse un viaggio...



Dove porta questo viaggio?

Se in "Ci vediamo a casa" cantavo la rabbia di chi ha sbattuto il muso contro la crisi, in 'Niente al mondo' invito a risollevarci e a pensare ad agire.



E cosa ne pensi del successo di Renzi e del Pd alle ultime elezioni europee. E' un segnale di riscatto?

Probabilmente questo successo è il riflesso della voglia delle persone di cambiare. Questo non mi riguarda esattamente, nel senso che questo 40% non mi coinvolge, ma penso che il segnale sia quello di rimboccarci le maniche e superare il sentimento della rabbia.



Cosa puoi anticiparci del tuo prossimo disco?

Non so quando uscirà ma ci saranno tredici brani. Lo considero un disco aperto, tutto può succedere. Vorrei che piano piano si conoscesse un senso di questo nuovo progetto che ho voluto fortemente e in cui ho speso forze ed energie. Ci ho messo la faccia. Per questo vorrei che si lanciassero prima un po' di singoli per poi arrivare al disco intero con la sua pubblicazione.



Perché ci hai messo la faccia?

Ho fatto molte cose nella mia vita e mi annoio se non mi rimetto in gioco. Cerco sempre di mettermi in discussione e non voglio essere uguale a quella che ero dieci anni fa. Anche nella vita vivo di passioni dal tennis al nuoto, faccio tutto fino in fondo. Anche esagerando...



Cioè?

Durante una nuotata in piscina mi sono fatta male alla spalla (ride, ndr)!



Sei soddisfatta del tuo video?

E' il più bello che abbia fatto. Mi sono spesa tanto e ho girato la Toscana in lungo e in largo, senza pausa anche nel giorno di Pasqua. Poi ho trovato le cave di Michelangelo, vicino Massa Carrara, e me ne sono innamorata. Ho voluto dare spazio alla musica e all'aspetto onirico del luogo. Sono proprio contenta del risultato.