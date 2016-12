Dita Von Teese: "Per sedurre il vostro uomo, pizzo nero e perizoma"

09:40 - Dita Von Teese confessa di praticare l'arte della seduzione in situazioni normali e tutti i giorni. "Credo sia importante praticare l'arte della seduzione nella vita quotidiana. - rivela la regina del burlesque a Ok Magazine - E' importante circondarsi anche del lusso e della bellezza se no la seduzione non è sfarzosa come è giusto sia". E per San Valentino consiglia alle ragazze: "Pizzo nero e perizoma".

E non è tutto. L'affascinante Dita aggiunge: "Anche le scarpe più sexy sono adatte per il giorno più romantico dell'anno, specialmente nere, lucide e chiuse. Poi un bel rossetto e se volete stupire il vostro compagno in intimità presentatevi con un bastone e un cappello...".