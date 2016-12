Dita Von Teese e il vizietto della lingerie

10:48 - L'ultima volta lo avevo giurato: "Non mi spoglio più". Ma Dita Von Teese non ha mantenuto la promessa. Perché la regina del burlesque, che ormai dispensa consigli sulla seduzione alle donne, nel frattempo è anche diventata proprietaria di una linea di lingerie tutta sua, così "per risparmiare" si cimenta pure come testimonial. Naturalmente sexy, come dimostrano gli scatti che posta su Instagram. Eccola infatti in reggiseno in pizzo, slip leopardati, tacchi a spillo rossi. Insomma tutto come prima. Meglio di prima.