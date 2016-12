Dina e Dana, gemelle sexy e pop

10:04 - Dina e Dana sono due gemelle provenienti dalla Germania, sono nate a Francoforte da madre croata e padre italiano. Scoperte dal dj Mario Fargetta ecco che arriva il nuovo progetto discografico dal titolo "Lofty Lady", scritto e arrangiato interamente da Dina e Dana. Nel video, diretto da Massimiliano Ferigo, si mostrano sensuali in numeri di burlesque. Sono tra le proposte per il tormentone estivo del 2014.

I genitori incoraggiano da subito le ragazze ad esprimere la loro individualità, separandole fin dall'asilo e per tutto il percorso scolastico. Crescono con amicizie ed esperienze diverse, vivendo il mondo e le situazioni sviluppando personalità differenti. Una passione comune però le ha sempre tenute vicine, il ballo e il canto. Passano gli anni, diverse esperienze e percorsi, ma la voglia di esibirsi rimane la priorità. Dina va all'Università e Dana salta da un lavoro all'altro cercando di soddisfare le aspettative dei genitori nel costruirsi un futuro.



Nel 2007 si riuniscono e si iscrivono all'accademia Pineapple di Londra e l'anno successivo, a New York, al Broadway Dance Center. E' proprio a New York che acquisiscono la consapevolezza del loro forte lato artistico, una vera fonte d'ispirazione che gli cambia la vita. Rientrano da New York e Dina abbandona gli studi a malincuore. Dana lascia il posto di lavoro decidendo di inseguire, insieme alla sorella gemella, il sogno di una vita. Studiano tecniche vocali a Los Angeles tra il 2009 e il 2010 e altre scuole di canto in Italia, provando addirittura il lirico a Verona. Cominciano a esibirsi in diversi locali come ballerine e animatrici, girano così l'Italia e la Germania esibendosi nei migliori locali.