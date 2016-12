Diego Abatantuono: "I miei inizi, tra Dario Fo e Francis Turatello"

18:16 - Diego Abatantuono, tifosissimo del Milan, intervistato da Edoardo Sylos Labini si lascia andare a critiche sulle scelte tecniche di Allegri: “Dare via Pirlo e non spiegarne il perché fa sì che di Allegri resti solo il ricordo di un allenatore che ha ceduto qualcuno”.

Diego Abatantuono è cresciuto nell'ambente del cabaret, lavorando come tecnico luci nel locale dello zio: il Derby di Milano. In mezzo a questa fucina di talenti della comicità ha ideato il personaggio del “terruncello”che gli fece ottenere una parte da protagonista nel film “Il tango della gelosia” di Steno. Negli anni successivi Pupi Avati e Gabriele Salvatores lo consacrarono definitivamente come attore. La carriera di Abatantuono passò anche per la tv nel 2003 lancia e conduce Colorado caffè, definito da Aldo Grasso uno “zelig di serie b”.



Clicca e ascolta l'intervista integrale