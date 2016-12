DiCaprio, Kravitz e Cooper a cena insieme: nuovo film in arrivo?

11:32 - Sorridenti guardano l'obiettivo e scattano, per immortalare quello che è sicuramente un terzetto insolito da Joe's Pizza a New York City. Cosa ci fanno insieme Leonardo DiCaprio, Lenny Kravitz e Bradley Cooper? Staranno parlando di un nuovo progetto cinematografico? Il cinguettio del cantante è enigmatico e non svela nulla a riguardo...

Se DiCaprio e Cooper sono freschi di Nomination agli Oscar per i loro ruoli in "The Wolf of Wall Street" e "American Hustle", Kravitz ha da poco recitato in "The Butler", guadagnandosi i complimenti della stampa internazionale. Insomma, questa reunion ha tutta l'aria di essere una cena di "lavoro". Il cantante, dopo Hunger Games, è ritornato sul set e sembra deciso a restarci. La musica, per ora, può aspettare.