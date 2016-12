Denny Lahome: "Vi presento il mio Curriculum"

15:37 - Denny Lahome, a poche settimane dalla fine della sua avventura ad "Amici 13", esce con "Curriculum". L'album contiene dodici canzoni ed è prodotto da Newtopia, l'etichetta indipendente che fa capo a J-Ax e Fedez.

Il rapper milanese ha lanciato prima “Vivo Underground”, “Me lo Merito” e infine “Para Paradiso. In questo disco Denny affronta con leggerezza - proprio come in un curriculum vitae sui generis - storie quotidiane dei giovani, del Paese Italia tra coerenze e contraddizioni partendo dalla sua esperienza e dalla sua gavetta.



Tracklist dell’album “Curriculum”: 1. Vivo Underground 2. Me lo merito 3. Niente 4. Arrampicatrice sociale 5. Pensavo di volare 6. Epic fail 7. Para paradiso 8. Ragazza semplice 9. Cerco la fidanzata 10. Anche se 11. Vieni con me 12. Fuori c’è il sole