17 marzo 2014 Demi Lovato contro Lady Gaga: "Sbagliato rendere glamour certi problemi"

10:21 - Non sempre tra popstar si va d'amore d'accordo. E non sempre si nascondono dietro falsi sorrisi invidie o pensieri negativi. A Demi Lovato, per esempio, non è piaciuta l'esibizione in cui Lady Gaga si è fatta vomitare addosso da una ballerina. Per la Lovato è stato come "rendere glamour i disordini alimentari", un problema che lei conosce da vicino. E Gaga? Nessuna risposta, per ora si è preoccupata di più di lanciare una frecciata a Katy Perry

Quella vomitata indotta con due dita in gola, esibita sul palco, alla Lovato non è proprio andata giù. Ha postato una serie di tweet per esprimere il suo pensiero, innescando una piccola discussione con chi provava a difendere le intenzioni di Lady Gaga, tra l'altro anche lei in passato affetta da disturbi dell'alimentazione. Un particolare che per la Lovato non costituisce un elemento di assoluzione.



A maggior ragione, a suo parere, gli artisti hanno una responsabilità e devono tenere in conto che qualcuno tra il pubblico potrebbe non essere in grado di capire il messaggio dietro la performance. In qualche ragazzina, insomma, vedere qualcuno che si provoca il vomito sul palco durante un concerto della popstar preferita, potrebbe far scattare la voglia di emulazione.



Demi comunque chiude la polemica con un post nel quale rivendica di essere comunque una "little monster" e quinda una fan di Gaga. La quale non ha risposto, forse perché impegnata a concentrarsi su un altro bersaglio: Katy Perry. Durante la conferenza stampa per il festival SXSW di Austin, Gaga ha detto di non sopportare i paragoni che spesso si fanno tra popstar. E in particolare è sembrata infastidita dal raffronto con la Perry. "Non so proprio che cazzo avrei a che fare con lei - è sbottata -. La mia musica è del tutto diversa e io non potrei essere più diversa di lei da come sono".