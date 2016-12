Demi Lovato bacchetta il fan "flatulente"

09:55 - Spiacevole incidente per Demi Lovato, che durante un meeting con i fan ha dovuto sopportare un odore non proprio piacevole. "Ho appena finito l'incontro. Qualcuno si è giustamente innervosito e mi ha scoreggiato addosso. Credo che ci sia una prima volta per tutto, giusto?" ha commentato la popstar su Twitter che, invece di far finta di nulla, ha smascherato pubblicamente il responsabile della flatulenza.

In questi mesi la popstar è impegna nel suo tour mondiale, ma intanto ha già messo in cantiere un nuovo disco. "Non credo che uscirà in tempi brevi - ha precisato a MTV - Ma ho iniziato a lavorare ad alcune cose e non vedo l’ora di farlo ascoltare ai fan".



La Lovato non sa ancora in che direzione andrà il prossimo lavoro, svelando che le contaminazioni prenderanno forma in corso d'opera: "A volte penso di fare un album più country, o più rock, o R&B... ma non posso saperlo fino a che non ho finito di registrare tutto il materiale. Amo tanti generi musicali diversi, e mi faccio ispirare da ognuno di loro".