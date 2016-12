Deborah canta l'amore dopo "Amici 13"

09:38 - Deborah Iurato, la cantante della Squadra Bianca di Moreno in corsa per la finale di "Amici 13", debutta nel mondo della musica con l'Ep omonimo che contiene sette brani tra cui il singolo "Danzeremo a luci spente". Tra i brani del disco, prodotto da Mario Lavezzi, un pezzo scritto da Fiorella Mannoia, Bungaro e Cesare Chiodo ("Anche se fuori è inverno").

Tra le prime allieve a passare alla fase serale della tredicesima edizione del talent show di Canale 5, Deborah ha duettato con Giorgia e il suo coach Moreno oltre a star internazionali come Birdy e Anastacia. "Per me il canto è uno sfogo, io vivo di musica", così Deborah, ventiduenne di Ragusa, sintetizza la sua grande passione per il canto che coltiva sin da quando era bambina.



Tracklist: 1. Danzeremo a luci spente 2. I primi 60 secondi 3. Piccole cose 4. Anche se fuori è inverno 5. Ogni minimo dettaglio 6. L'oro di cui siamo fatti 7. A volte capita