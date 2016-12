Daniele Ronda tra rivoluzione e inno alle donne italiane

11:58 - Il cantautore emiliano Daniele Ronda porterà il dialetto piacentino sul palco del Concertone del primomaggio a Roma (Piazza San Giovanni) con i TaranProject. Intanto presenta a Tgcom24 il nuovo disco "La rivoluzione".

Perché hai intitolato il disco "La rivoluzione"?

“La Rivoluzione” ha un molteplice significato. Realizzando questo disco, trovandomi davanti le undici tracce, ascoltandole, mi sono reso conto che, in maniera quasi inconscia, questo era diventato un “concept album”. C’era un filo conduttore che legava le canzoni, un messaggio comune, la voglia di scoprirsi e scoprire, valorizzarsi, rialzarsi dopo le cadute, la volontà di cambiare le cose che non ci permettono di essere felici, ma cambiarle partendo da noi stessi, perché è soltanto da lì che può iniziare il vero cambiamento, la vera rivoluzione.



Uno dei brani più intimi del disco è "Gli occhi di mia nonna", come è nata questa canzone?

Nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza, crescendo, incontreremo persone e vivremo tante esperienze, alcune di queste contribuiranno a decidere chi saremo una volta diventati “adulti ”, i nostri percorsi, quali valori saranno i più importanti per noi, influenzeranno le nostre scelte, perché anche attraverso persone e momenti significativi scopriremo a quanti sacrifici siamo disposti per continuare a camminare su quella strada che abbiamo deciso fosse la nostra.



Qual è la cosa più bella e la forza de "Le donne italiane"?

Passando attraverso un inno alle donne del nostro paese ho voluto ribadire l’importanza di tutte le nostre ricchezze, il nostro potenziale, che passa dalle tradizioni, dall’arte, dai luoghi, i costumi, i dialetti, i mondi, dai suoni, tutti dentro a questa terra. È una pizzica salentina che nasce in terra emiliana, è la volontà di annullare le distanze, di scoprire diverse culture, farle incontrare per valorizzarle.



Perché ne "Il fuoco e il tempo" hai voluto narrare la ricetta piacentina dei i pisarei e fasò?

Il piatto più noto al mondo della tradizione piacentina sono i pisarei, e sono fatti da tre elementi semplicissimi: il pane grattato, la farina e l’acqua. Partendo da questo ogni volta mi sorprendo di come la nostra società, il nostro passato ed il nostro futuro nascano da elementi semplicissimi e di come spesso non lo consideriamo, quasi lo dimenticassimo, invece è proprio dalle cose semplici che dobbiamo partire per ricostruirci, per cercare quella felicità che tanto desideriamo e cerchiamo e che spesso è davvero molto più vicina di quanto credessimo.



Come mai hai voluto per il tuo video i sosia di Vasco Rossi, Piero Pelù, Ligabue, Zucchero, Bono Vox, Michael Jackson e Lady Gaga?

E' stato un modo di affrontare in maniera ironica la tendenza di tanti a seguire degli schemi prestabiliti, degli esempi, non tenendo conto di noi stessi, di quanto valiamo e di quanto siamo unici. Abbiamo progetti e sogni che devono essere in nostri e dobbiamo costruirli a nostro modo, questo non significa che non si debba imparare, guardarsi intorno, trarre tanto da chi stimiamo, sono importantissimi spunti da prendere assorbire rielaborare perché possano essere un supporto per costruire la nostra storia.



Come saranno i tuoi concerti e come strutturerai la scaletta?

Abbiamo dato da sempre al live un valore fondamentale, tanto da farlo diventare esigenza, ci trascina in un forte contatto con le persone, così quando il tour parte inizia un viaggio ogni volta nuovo che ci arricchisce fino a cancellare le fatiche e un po’ di malinconia di casa. In questa tournée estiva abbiamo preparato due spettacoli diversi: quello con tutto il Folklub, da saltare, scatenarsi con tempi e ritmi che incalzano anche se non mancheranno momenti di riflessione, intimi. Poi ci sarà uno spettacolo più vicino ad un teatro aperto, dove sarà maggiore lo spazio per dialogare con la gente. In entrambi troveremo le canzoni nuove da “La Rivoluzione” ma anche i “cavalli di battaglia” che porteremo in ogni nuovo viaggio.



Sei rimasto in contatto con Nek?

Abbiamo collaborato diversi anni, ora è da tanto che non ci incontriamo. E' stato un periodo che mi ha arricchito di tante esperienze che porto con me, ricordo con grande affetto le persone che ho incontrato lungo quei tratti di strada.



Questi i prossimi appuntamenti de "La rivoluzione Tour": il 4 maggio in piazza Giovanni Paolo II a Trezzo sull’Adda (MI); il 17 maggio durante la manifestazione “Comuni per lo sport” di Caraglio (Cuneo); il 18 maggio durante la manifestazione “Storia e sapori” in piazza Roma a Dolcè (Verona); il 6 giugno al Materia Prima Beer ‘n Music Festival di Castegnato (Brescia); il 10 giugno al Lazzaretto di Bergamo; il 15 giugno alla Festa della Birra di Guardamiglio (Lodi); il 21 giugno all’ HB KULT di Piacenza; il 10 luglio durante la manifestazione “Como live” a Como; l’11 luglio durante la manifestazione “Sagra della Tira” a Cairo Montenotte (Savona); il 26 luglio durante la manifestazione “Agno open air festival” ad Agno nel Canton Ticino in Svizzera; il 9 agosto all’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba (Cuneo).