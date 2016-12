Daniel Ezralow: "Per danzare (e vivere) con gioia bisogna essere aperti di mente"

08:41 - Torna a Milano dopo un primo anno di tour di successi, "Open", lo spettacolo del coreografo statunitense Daniel Ezralow. In scena al teatro Nazionale dal 25 al 30 marzo si presenterà al pubblico con un'importante novità: la collaborazione con il Spellbound Contemporary Ballet. "Questo non è uno spettacolo con significati politici - spiega Ezralow a Tgcom24 -, invita a essere aperti, al cambiamento e alla sperimentazione. E a godersi la vita con gioia".

In "Open", la danza contemporanea si fonde con la musica classica in un esaltante connubio che trasporta il pubblico in una nuova dimensione dove umorismo e intensità danno vita a una miscela esplosiva di straordinaria fantasia creativa, emozione scenica e puro intrattenimento. A dare nuovo impulso e rinnovata energia ai divertenti e coinvolgenti quadri creati da Ezralow, questa volta ci saranno gli straordinari e talentuosi ballerini della Spellbound Contemporary Ballet, una delle più prestigiose compagnie italiane di danza contemporanea, diretta dal coreografo Mauro Astolfi. "L'idea di avere una compagnia di base in Italia è nata per rendere più semplice il progetto - spiega il coreografo -, in modo da poter creare tutto direttamente sul posto. Inoltre sono molto amico di Mauro e parlando è nata l'idea di questa collaborazione. Io sono sempre aperto a nuove opportunità. Sono molto curioso di vedere come funziona lo spettacolo con altri ballerini".