Daniel Avery, il demiurgo viscerale

E se a dirlo è proprio lui, che sta conquistando il consenso di affermate riviste internazionali quali il Guardian, Le Monde, il Telegraph e ogni weekend prende dalle viscere il suo pubblico e lo fa ballare senza sosta, potete starne certi, allora bisogna crederci. Di fatto l'elettronica è un'arte che spinge le masse e il mercato. E' un po' diventata un nuovo genere "pop". Che poi ci sia chi è come uno dei Beatles e chi invece come una Miley Cyrus questo è un altro discorso...



Nel nostro caso abbiamo a che fare con un mero talento visionario. L'album di debutto di Daniel Avery, Drone logic, è davvero sorprendente: richiama le sonorità dei Chemical Brothers shakerandole alla techno più scura e ossessiva di Detroit e alla acid-house. Dall'inizio alla fine, non perde di tonicità, anzi, si addolcisce nell'epilogo. Dalle ridondanze martellanti della scena rave infatti si passa, senza andar "fuori fuoco", alle sonorità più quiete e melanconiche dell'elettronica. Noi che lo abbiamo ascoltato siamo rimasti ipnotizzati dai suoi bassi sporchi e dai suoi vocals estranianti. Avery sembra fare eco alla vita dove ci si sporca e dove si riemerge, riflettendo infine su ciò che è stato, con un pizzico di nostalgia. Un piccolo capolavoro dei beat che, a dispetto del nome, non ha nessuna connessione con la guerra bensì si ispira a qualcosa che pure vola come un drone, ma molto più in alto: l'arte e quella di Keith Haring. "Il nome è infatti stato estrapolato da un episodio che riguarda la vita dell'artista, quando un giorno ha commentato con queste due paroline il suo stile nel suonare la chitarra. E assolutamente non c'entra nulla con le bombe", racconta a Tgcom24.



Ti aspettavi tutto questo successo?

Non tutto. Ma non sono mai stato nervoso prima dell'uscita, sapevo che il più delle tracce sarebbero state adatte per i club. E durante la produzione suonavo ogni weekend in diversi locali e ho potuto lavorarci e modificarlo testando alcune demo sulla folla.



Potresti spiegare ai nostri lettori perché la musica elettronica non è un genere minore rispetto ad altri come il rock?

L'arte è tutto ciò che ha un effetto sul corpo e sulla mente e la musica è una dei più grandi esempi di ciò. Nello specifico, in un club, la visione e l'ascolto di una buona traccia ha un effetto viscerale su centinaia di persone tutte in una volta, ciò è veramente una splendida visione.



Qual è il tuo approccio alla musica?

L'unico modo per approcciarsi alla musica è fare qualcosa che ti rappresenta in quel momento come persona. Qualcosa che ti rende talmente tanto orgoglioso che sei contento di metterci il tuo nome sopra. Il gusto e lo stile possono cambiare certo ma io potrò sempre dire che quel pezzo può essere stato fatto solo da me in quel particolare momento della mia vita.



Hai sempre sognato di fare questo lavoro?

No, non è stata una cosa pianificata. E' stata una piacevole coincidenza che però ho abbracciato vivamente negli ultimi dieci anni.



Chi è il collega che più preferisci? Ci sono pochi ragazzi che mettono la musica elettronica al primo posto. Loro sembrano degli outsider della club culture ed e' proprio questo che mi attrae di loro. Persone come Andrew Weatherall, Michael Mayer, Optimo, Erol Alkan.



Qual è la traccia della tua vita? Più ci penso e più mi rendo conto che è OAR 003-B di Oni Ayhun. Uno dei più bei pezzi di musica elettronica mai scritti. Quali sono i tuoi progetti futuri? Attualmente sto lavorando a un lavoro più ambient che darà' forma a un nuovo progetto. E' buono per me buttarmi a capofitto in ambiti differenti.



Cosa pensi del nostro Paese? E' la prima volta che vieni?

Sono già stato un paio di volte, ma ho le sensazione che sarà la volta migliore. Sembra che molte più persone ora conoscano la mia musica ed è un'idea molto eccitante.