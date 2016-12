Damon Albarn: "L'eroina? Non la vedo come un errore"

15:40 - Il leader dei "Blur" Damon Albarn non ha nessun problema a parlare dei suoi trascorsi con la droga e anzi difende il suo passato da tossicodipendente, rivelando di aver tratto molti vantaggi dall'eroina. "Non la vedo come un totale errore, ha fatto parte della mia crescita - ha confessato il cantante al magazine inglese 'Time Out' - Quando l'ho provata, almeno all'inizio, per me è stata molto gradevole e creativa".

"Sono consapevole che le mie dichiarazioni sono ambigue e che le mie spiegazioni possono amplificare il messaggio - ha chiarito il cantante - Quindi mi restano solo due opzioni: o diventare cauto e distaccato sull'argomento o non parlarne affatto".



La droga è entrata nella vita di Albarn quasi per caso, a causa di alcune persone che frequentavano abitualmente casa sua. "L'eroina ha significato molto per me ed ha avuto un importante effetto sulla mia vita negli ultimi 15 anni - ha continuato - Non sono stato io ad andare fuori a cercarla. Ha iniziato a circolare in casa mia ed era sempre lì, disponibile sul tavolo. Cosa avrei dovuto fare? Andarmene e rifiutarla, o restare in casa e assimilarla nella mia vita?".