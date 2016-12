Damon Albarn: "I gattini sul Web allontanano dalla politica"

14:58 - Il disco "Everyday Robots" è uscito lo scorso 29 aprile ma Damon Albarn è sbarcato in Italia solo in questi giorni per presentare ai media le nuove canzoni. E se all'incontro stampa erano ammessi solo quotidiani ed agenzie, nessuno spiraglio per la presenza di testate Web. Nonostante tutto segnaliamo che è un disco importante con riflessioni profonde sulla tecnologia (dai gattini ai video sul Web) che ha allontanato dalla politica i cittadini.

La riflessione di Albarn nasce dalla considerazione che "dagli Anni 90 ad oggi le persone si sono totalmente allontanate dalla politica, forse sono troppo impegnate a guardare i loro telefonini o i gatti che salvano i bambini su YouTube?", si è chiesto come riporta l'agenzia Ansa. E sempre a proposito di politica non si può non riflettere sul successo dell'Ukip, il partito euroscettico in Inghilterra: "Ho capito che le cose stavano cambiando quando ho ascoltato due giamaicani parlare in una sauna, frequentata da persone di varie nazionalità, dove vado spesso. Avrebbero votato Farage, il leader del partito. Lui è sostenuto dalle persone che dice di osteggiare. E' talmente preoccupante e un controsenso che è quasi divertente".



Tra i progetti futuri Albarn non esclude un ritorno coi Gorillaz: "Almeno un disco ancora e sarebbe di sicuro dai suoni molto allegri". Di certo ci saranno due concerti nel nostro Paese in estate: il 14 luglio al Vittoriale di Gardone Riviera e il 15 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica a Roma. Sul palco con lui il chitarrista Seye, dal batterista Pauli The PSM, dal bassista Jeff Wootton e da Mike Smith alle tastiere.



LA TRACKLIST: 1) Everyday Robots 2) Hostiles 3) Lonely Press Play 4) Mr Tembo 5) Parakeet 6) The Selfish Giant 7) You And Me 8) Hollow Ponds 9) Seven High 10) Photographs (You Are Taking Now) 11) The History Of A Cheating Heart 12) Heavy Seas Of Love