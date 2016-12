Damien Rice rompe il silenzio di otto anni

15:24 - A otto anni di distanza da "9" torna Damien Rice con il nuovo cd "My Favourite Faded Fantasy" che sarà pubblicato il 4 novembre in Italia. Il disco raccoglie materiale inedito dell'autore di "The Blower's Daughter" prodotto da Rick Rubin (già collaboratore dei Red Hot Chili Peppers) e dallo stesso Rice. Osannato da pubblico e critica il successo dell'artista è iniziato con "O" uscito nel 2002 con due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo.

Il brano che dà il titolo all’album "My Favourite Faded Fantasy" è stato presentato in anteprima durante il programma di Zane Lowe sulla BBC Radio 1. Il primo singolo tratto dall’album è "I Don't Want To Change you" che sarà presentato tra qualche settimana.