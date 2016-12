Dalla Germania arriva il nuovo Gangnam Style, il video è virale

09:22 - Su Youtube sta spopolando la pubblicità di un noto supermarket tedesco, Edeka. Il video si chiama Supergeil (superfico), è un remake di una canzone già nota in Germania, e conta già più di 3 milioni di visualizzazioni. Il filmato si appresta a diventare un tormentone alla Gangnam Style, dove il protagonista si cimenta in balletti divertenti e contagiosi, solo che in questo caso a stupire è un arzillo e barbuto vecchietto.

La canzone originale è meglio descritta come una variante tedesca che prendendo spunto dal rapper Psy, che è nato a Seul (nel quartiere Gangnam), e descrive la vita frenetica e frizzante della capitale coreana. Allo stesso modo l'anziano della canzone mette in parodia il comportamento degli abitanti di Berlino: tranquilli, rilassati e dai modi molto pacati.