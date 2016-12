30 luglio 2014 Da Mila Kunis a Leonardo DiCaprio, la carica degli ex bambini prodigio Ecco la top ten degli attori di Hollywood cresciuti sul set Tweet google 0 Invia ad un amico

10:05 - Da Natalie Portman, che debuttò appena tredicenne nel film "Leon", a Drew Barrymore, scoperta a sette anni da Steven Spielberg che la volle nel cast di "E.T."; ci sono stelle di Hollywood che hanno iniziato a brillare fin dall'infanzia. Leonardo DiCaprio a sedici anni, prima di diventare famoso con "Titanic", recitava nella sitcom "Genitori in blue jeans", mentre Mila Kunis a dieci anni era già apparsa in due episodi di "Baywatch".

Tra le celebrità cresciute a pane e ciak anche Emma Roberts che ha seguito fin da giovanissima le orme della zia Julia, recitando nel film "Blow" ad appena dieci anni. Nella lista dei talenti precoci figura anche l'attore britannico Christian Bale, 'battezzato' da Steven Spielberg a dieci anni con "L'impero del sole".



Un'altra ex enfant prodige che ce l'ha fatta è Michelle Williams, che iniziò a lavorare a soli tredici anni nelle serie tv "Baywatch" e "Una bionda per papà" qualche anno prima di essere lanciata da "Dawson's Creek". Nella commedia romantica del 1998 "L'oggetto del mio desiderio" appare invece una giovanissima Hayden Panettiere, che all'epoca aveva solo nove anni.



C'è chi ha passato un'intera vita tra set e camerini. E' il caso dell'attore e regista Ron Howard, che a cinque anni comparve nella serie "Ai confini della realtà" e poi nella sitcom "The Andy Griffith Show". Stessa sorte fortunata per Christopher Walker, che mosse i suoi primi passi sul set a dieci anni nella soap-opera "Sentieri".