24 settembre 2014 Da Fedez a J-Ax passando per Emis Killa, la maratona rap infiamma Milano Quasi quattro ore di musica non stop per la quinta edizione dell'Hip Hop Tv B-Day Party al Forum di Assago, tra gare di freestyle e beatboxing di ANTONELLA FAGA' Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:27 - Tre robot avvolti in strisce di neon, che "sparano" flash sul pubblico, il sottofondo musicale del successo degli Europe "The Final Countdown" e poi flash di luci, vapore e un pubblico festoso. Si è aperto così ieri sera al Forum di Assago di Milano, con il duo Two Fingerz, l'Hip Hop Tv B-Day Party, maratona non stop della musica hip hop made in Italy. Una festa, 3 ore di musica, in salsa rap a base di effetti speciali, ballerine discinte, gare di freestyle e beatboxing.

Sul palco Max Brigante, deejay e conduttore, oltre che direttore artistico di Hip Hop Tv, a fare da padrone di casa, affiancato da Space One, con tante gag e simpatia, per una serata all'insegna dell'urban music italiana. Trenta gli artisti che si sono avvicendati in una vera e propria sfilata rap.

J-Ax, Fedez e Emis Killa i più acclamati. Grande esibizione per i primi due con tanto di palloncini e coriandoli in caduta libera sul pubblico, esaltatissimo e scatenatissimo, che ha cantato in coro con loro "Domani smetto".

Poi sul palco, con i due mostri sacri dell'hip hop, è salito anche Riki, il vincitore del contest Pepsi Beat On Stage, il progetto che il brand ha lanciato sulla piattaforma www.pepsibeat.it con l’obiettivo di promuovere i giovani talenti del mondo hip hop e farli conoscere al grande pubblico.



Emis Killa è stato la classica ciliegina sulla torta di questo quinto compleanno rap. Atteso e acclamato dalle tante ragazzine del pubblico, il giovane rapper ha chiuso la serata in grande stile con tre esibizioni coinvolgenti e emozionanti: "Se penso al rap”, tra gli ultimi suoi successi, "Scordarmi chi ero" e la canzone cult dell'estate “Maracanà”, che il pubblico ha intonato in coro con lui.

In mezzo tanti altri artisti, più o meno noti, da Baby K, unica donna rapper della serata a Ensi, travolgente e carismatico, e poi Shade, Dargen D'Amico, Rocco Hunt, che il pubblico ha accolto con entusiasmo, Clementino, le Crew Machete e Roccia Music e ancora Vacca, Salmo e Weedo, fratello di J-Ax e poi gli immancabili Club Dogo, acclamatissimi e molto "istituzionali". Sul palco infatti il trio formato da Guè Pequeno, Jack la Furia e Don Joe ha portato nientemeno che la vincitrice di Sanremo Arisa, elegante in pantaloni, giacca e cappello neri per cantare "Fragili".

Tanto pubblico per questa serata rap, anche se non da sold out. Ma si può capire.

L'hip hop ne ha fatta di strada in questi ultimi anni, in termini di successi, più o meno commerciali, ma anche e soprattutto di vendite, il rap resta comunque musica per appassionati. Tanti bambini e ragazzini accompagnati dalla famiglia, tanti giovani e tanta musica.

L'hip hop ha avuto uno dei suoi momenti di gloria in questo B-day Party, dove il divertimento è stato protagonista. Perché in fondo la musica, per piacere, deve saper anche saper divertire.