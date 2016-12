3 febbraio 2014 Cure, nuovo album entro l'anno e i lavori anni 80 riproposti live per intero La band di Robert Smith dovrebbe dare finalmente alle stampe entro l'anno il seguito di "4:13 Dream", l'ultimo lavoro pubblicato otto anni fa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:07 - Nuovo album in arrivo per i Cure. La band di Robert Smith, secondo quanto riportato dal "New Musical Express", dovrebbe pubblicare entro l'anno "4:14 Scream", seguito del precedente "4:13 Dream" risalente ormai a otto anni fa. Nel contempo sono previsti anche una serie di concerti speciali nei quali saranno eseguiti per intero gli album degli anni 80 "The Top", "The Head On The Door" e "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me".

Nonostante l'ultimo album risalisse al 2008, in questi anni il gruppo è stato tutt'altro che fermo, impegnato ogni anno in tour e festival (sono passati anche dall'Italia nel 2012 per un memorabile concerto all'Heineken Jammin'). "4:14 Scream" in realtà si trova nel cassetto bello e pronto da tempo, visto che fu registrato contestualmente al suo predecessore. La sua uscita infatti era stata annunciata già nel 2008, ma poi rinviata e quindi passata nel dimenticatoio.



Adesso sembra essere arrivato il momento giusto. Si parla anche della pubblicazione di una serie di dvd live. Insomma, sul fronte progetti l'attività ferve. In particolare dovrebbe essere ripreso l'esperimento della riproposizione di un trittico di album aperto nel 2002 a Berlino con "Trilogy" ("Pornography", "Disintegration" e "Bloodflowers") e bissato nel 2011 con "Reflections" ("Three Imaginary Boys", "Seventeen Seconds" e "Faith"). Questa volta toccherebbe alla fase più pop degli anni 80, con una fatica in più: gli album sulla carta tre, sarebbero in realtà quattro, dal momento che "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me" era un doppio.