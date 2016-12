Cristina Donà, festeggia il compleanno con un album

14:47 - Una delle cantautrici più talentuose e stimate d'Italia torna alla musica a quattro anni di distanza dall'ultimo album "Torno a casa a piedi". Cristina Donà ha annunciato sui social network che il 23 settembre, giorno del suo 47esimo compleanno, pubblicherà la sua nuova fatica discografica, prodotta da Saverio Lanza. "Ha un sapore vagamente autunnale ed è così melanconicamente vivo che ho deciso!", ha scritto Cristina.

"Sì, quello è il momento giusto per farlo uscire. - ha concluso - La mia torta sarà a forma di cd e probabilmente anche di vinile. E poi il 23 settembre è proprio un bel giorno, la parola equinozio mi è sempre piaciuta. Un inchino per metà in luce e per metà in ombra".