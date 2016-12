10 gennaio 2014 Cristina Del Basso inseguita dal fidanzato stalker Nel nuovo videoclip degli Stil Novo "Non dirmi mai di no" l'ex gieffina sfodera tutta la sua carica sexy Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - Un amore tormentato, che finisce con le manette. La protagonista è Cristina Del Basso, ma per fortuna è solo la protagonista del nuovo videoclip degli Stil Novo "Non dirmi mai di no" che ha come guest star il jazzista Fabrizio Bosso alla tromba. Con prosperosissimo décolleté in bella vista e miniabiti che scoprono le gambe, l'ex gieffina torna alla ribalta. Sempre sexy.