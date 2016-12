Cristiana Capotondi: "Un anno senza sesso"

08:41 - Cristiana Capotondi rivela di aver rinunciato per un anno, d'accordo con il compagno Andrea Pezzi, ad avere rapporti sessuali. L'attrice spiega a Oggi: "Se è stata una mia iniziativa? Ahimè no. Per me rimane un'esperienza fondamentale, mi ha aiutato a capire tanto. Darsi significa accogliere una persona dentro di sé, cosa non facile. La rinuncia regala forza e, dopo, ti fa vivere meglio l'amore".

"Non sono stata io a chiedere, ma lui a consigliarmi. Intuiva che avevo necessità di crescere come donna: - rivela - noi siamo spesso dipendenti dall'apprezzamento altrui e per sentirci sicure, forti, belle, ne abbiamo bisogno. L’avere una conferma esterna passa, anche, dal desiderio che il compagno prova per te. Talvolta il sesso complica, comunque. Così l’essere casta è esercizio importante per una donna, prova di consapevolezza e libertà".



E ancora: "Questa scelta non mi è costata assolutamente...Solo con l'arrivo di una nuova estate, mi sono resa conto che era passato quel tempo". Cristiana racconta anche la sua visione della coppia: "Per essere completi, i rapporti vanno vissuti a 360 gradi. Il sesso è senz’altro una parte, una delle cose belle della vita, ma ce ne sono tantissime altre che prescindono. L’affinità, la complicità, i progetti. Se trovi un uomo che esalta la tua femminilità e insieme la tua intelligenza, la capacità di fare e di essere indipendente, bè, non può esserci nulla di più coinvolgente. Questa società insegna che quando la passione iniziale scema, anche l’amore se ne va. Ma non è così, le cose si trasformano. Io sono attratta dal carisma di un uomo, dalla sua lealtà. Per il mio senso estetico, poi, il mio compagno è l’uomo più bello che abbia mai visto".