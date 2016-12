Cristiana Capotondi: "Altro che romantica, in realtà sono un maschiaccio"

11:05 - Dopo quasi cinque chilometri di biciclettata alla scoperta dei luoghi storici di Milano con San Pellegrino Incontri, Cristiana Capotondi si toglie le scarpe. Ballerine comode a dire il vero, e sdraiata sull'erba dei chiostri del Museo Diocesano accetta di raccontare a Tgcom24 i nuovi impegni lavorativi: dall'esperienza da regista e ai ruoli da attrice. "Mi vogliono sempre romantica ma sono un maschiaccio", confessa.

Cristiana cominciamo dai prossimi progetti, quando ti vedremo di nuovo al cinema?

A ottobre uscirà 'Soap Opera' di Giovanni Veronesi. E' una storia molto divertente, romantica, e con una cifra estetica molto elevata, che è quella di Genovesi, che ha un gusto enorme.



Ti scelgono sempre per questi ruoli da romantica, lo sei davvero?

Non sono canonicamente romantica, ma credo che sia il mio contrappasso, ispiro molto romanticismo, dolcezza, grazia, che sono cose che mi piacciono e che ho... Ma sono più un maschiaccio....



Come scegli i ruoli? Rischi ad esempio con Pif, poi vai sul sicuro con Pupi Avati...

La risposta è una ed unica. Leggo con grandissima attenzione, una due tre volte il copione, provo a capire come mi sento, se sono sensata per quel ruolo, se non sono forzata, se magari non faccio un danno al film, i miei personaggi devono avere un'apertura positiva, devono essere ironici, autoironici, devono avere un percorso, si devono evolvere. Che poi sono tutte qualità che mi piacciono in una donna. Comunque con Pif non ho rischiato.



Vabbè il successo de "La mafia uccide solo d'estate" non era così scontato...

Io ne ero sicura, ma sarebbe stato lo stesso, ci ho creduto e l'ho fatto. Tutto qua.



A proposito di regia, ti sei cimentata nel corto "Sulla poltrona del Papa", sei passata dall'altra parte?

Non sono proprio passata dall'altra parte perché è stata una piccolissima esperienza, ho girato un cortometraggio di sette minuti e mezzo e tre giorni di riprese, è stato sicuramente interessante anche per il mestiere di attrice, perché vedi molte cose delle quali da attore non ti rendi conto e che sono invece importanti.



Su social ti mostri spesso senza trucco, osi perché sei sicura della tua bellezza?

Non sono una che ama passare troppo tempo davanti allo specchio, mi fa molto ridere quando mi dicono 'non è bella come quella, è più bella dell'altra...' come se fosse una responsabilità la bellezza. E' semplicemente un dono. Per me conta di più la personalità.



Dulcis in fundo, una domanda sul famoso anno senza sesso con il tuo fidanzato Andrea Pezzi...

Ancora? E' una esperienza personale che ho voluto fare con il mio compagno e che non credo che debba o possa essere di consiglio a nessuno.



