Crazy Horse, l'erotismo in mostra a Parigi

11:06 - Le ballerine sexy e da sogno dello storico locale parigino Crazy Horse sono state immortalate, senza trucco e spensierate, dal fotografo di moda Riccardo Tinelli. Gli scatti del "Favoloso Crazy Horse" sono in mostra fino all'11 aprile all'Espace Purgatoire di Parigi. Per chi non potesse ammirare l'esposizione, lo spettacolo itinerante del Crazy Horse farà tappa al Teatro Nuovo di Milano dal 2 al 18 luglio.

Le "crazy girl" - così vengono soprannominate le ballerine - posano in modo spontaneo, fuori dal contesto del loro teatro, sui ponti di Parigi o nel privato.



La mostra è dedicata alla donna e al glamour, all'universo "fantastico e mitico" delle ballerine e alla danza. Fondato nel 1951 da Alain Bernardin, il Crazy Horse è considerato il tempio dello spogliarello chic ed elegante della capitale. I suoi spettacoli si caratterizzano per le proiezioni di luci colorate e i motivi geometrici sui corpi delle ballerine. Un modo per differenziarsi dagli altri cabaret della capitale come il Moulin Rouge e il Lido che fanno uso delle classiche 'piume'.