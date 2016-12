Crazy Horse, al via ai casting per trovare la candidata italiana

18:03 - Il sogno del burlesque più famoso al mondo a solo un passo di danza: lo storico locale parigino Crazy Horse ha aperto oggi i suoi casting a Milano per designare la nuova componente italiana del suo corpo di ballo internazionale. Fra le molte richieste inviate solo quaranta sono state selezionate, in base ai severi canoni estetici, e di queste solo 25 ragazze si sono presentate ai provini.

Il ritrovo per le aspiranti ballerine è stato davanti al Teatro Nuovo, dove dal 2 luglio le stelle del burlesque si esibiscono davanti al pubblico milanese. Le chiama una per volta Svetlana Kostantinova, direttrice del corpo di ballo e selezionatrice ufficiale, che assicura "Non abbiate paura, ognuna avrà la sua chance".



Da sole o accompagnate, le ragazze si contendono l'unico posto disponibile nel corpo di ballo del cabaret parigino. "Sono tranquilla per Valentina, non c'è niente di male nel mostrare il proprio corpo - dichiara la mamma di una candidata - L'ambiente del Crazy Horse è più sicuro e protetto di tanti altri luoghi di lavoro".

"C'è una chance su un milione, ma vale la pena provare - dice Samanta - già essere pre-selezionate è una vittoria". Vittoria, ucraina residente a Roma, ha alle spalle studi di danza classica e alcune esperienze in TV: "Il mio modello è Marilyn Monroe, ma sul palco mi ispiro a Nora Mogalle e Lucky Moon". Maylen, cubana che insegna danza nella capitale, racconta che "facevo burlesque anche a Cuba, ma lì era vietata la nudità completa".



Giulia, da Viterbo, è una vera cultrice del genere burlesque e "quando mi esibisco ripeto molti numeri del Crazy Horse: non solo è il cabaret più erotico, ma anche quello con scenografie e coreografie più all'avanguardia".



Nel pomeriggio l'annuncio delle cinque 'finaliste' e entro stasera si dovrebbe conoscere il nome della prossima stella che si affiancherà a Gloria Di Parma, attualmente unica italiana a esibirsi nel prestigioso club parigino.