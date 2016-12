Coldplay, "Ghost Stories" è un disco celestiale e coraggioso

11:01 - Dimenticate "Mylo Xyloto" ma anche gli altri album precedenti perché i Coldplay hanno cambiato rotta e il primo singolo "Magic", in qualche modo, non lascia presagire ciò che è "Ghost Stories" che esce il 20 maggio. Un cd di 9 brani ricco di archi, elettronica e ballad. I testi sono un inno al coraggio e un invito, come dice Chris Martin, ad andare avanti nonostante le difficoltà della vita. In due tracce i cori sono dei figli Apple e Moses.

L'apertura è affidata a "Always In My Head" con l'esplosione di musica celestiale, un tocco di elettronica, la batteria appena accennata e l'assenza di chitarre. Ai cori c'è la figlia di Chris, Apple Martin. Con "Ink" si riprende quota con un beat cesellato, ritmato, ossessivo alla tastiera per la voce di Chris Martin che piano piano decolla fino all'esplosione finale di suoni. Il superproduttore Timbaland è intervenuto in "True Love", uno dei brani più belli del disco, tra archi e un sapiente tocco di electro-pop dal sound morbido ed avvolgente. "Midnight" è stata la prima traccia diffusa dalla band ma non era il singolo prescelto - poi rivelatosi "Magic" - però è riuscito subito a catalizzare l'attenzione per le sue atmosfere rarefatte. "Another's Arms" è una ballad con suono preponderante di archi e un coro celestiale di sottofondo, sul finale i fiati "riscaldano" il brano. "Oceans" è un viaggio intimo con in evidenza solo la voce di Chris Martin con una chiusa strumentale psichedelica. Candidato a secondo singolo è "A Sky Full Of Stars" spensierato e dalla musica solida e possente. Infine la chiusura è affidata al pianoforte che introduce "O".



"Ghost Stories" evoca molto l'introspezione dell'animo e la ricerca di una pace e una serenità interiore ed è chiaro che in qualche modo questa tematica si riallaccia alle vicende private di Chris Martin che si è separato dalla compagna Gwyneth Paltrow. E' uno dei dischi più spiazzanti dei Coldplay ma anche più sperimentali e curiosi. C'è da vedere in concerto come riuscirà la band a rendere dal vivo le sonorità rarefatte di "Ghost Stories".



L'album "Ghost Stories" è possibile ascoltarlo in streaming esclusivamente su iTunes.com/Coldplay una settimana prima del suo lancio ufficiale a livello mondiale. Lo streaming è accompagnato per tutta la sua durata dal video di animazione dell'artwork Mila Furstova, con la regia di Alasdair + Jock della Trunk Animation.