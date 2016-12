Coldplay esplosivi con "Midnight"

10:10 - Mancano alla musica da tre anni ma i Coldplay hanno deciso di rompere il silenzio prima lo scorso settembre con "Atlas", brano della colonna sonora "Hunger Games - La Ragazza di Fuoco" candidato ai Golden Globe, e ora con "Midnight". La canzone dura oltre cinque minuti ed è onirica con un'esplosione di suoni elettronici e la voce in sottofondo di Chris Martin. Un piccolo assaggio del nuovo disco che uscirà entro l'anno.

Di certo "Midnight" non è il nuovo singolo. La band per ora non si sbilancia e sul Web appare solo una frase: "Stiamo lavorando a nuova musica, torniamo presto". Sicuramente apparirà un altro brano per stuzzicare l'attesa dei fan. Intanto con "Midnight" emergono già nuovi suoni, segnale che i Coldplay sono pronti a rivoluzionare ancora una volta il loro universo musicale. Dopo "Viva la Vida or Death and All His Friends" e l'esplosione di colori di note e suoni "Mylo Xyloto" è difficile pensare a qualcos'altro per una band in circolo dal 2000. Evidentemente in questi tre anni Chris Martin e soci hanno deciso di sorprenderci ancora una volta.



Di certo i Coldplay suoneranno all'iTunes Festival di Austin, nel Texas, l'11 marzo e c'è da scommettere che salterà fuori qualche inedito a sorpresa. Non resta che aspettare.