Club Dogo, Emis Killa, Fedez e J-Ax gladiatori all'Arena di Verona

09:30 - Club Dogo, Emis Killa, Fedez e J-Ax insieme per un evento speciale. Tutti si ritroveranno il 14 luglio all'Arena di Verona per un incontro-scontro all'ultimo beat, l'hip hop e la musica classica, due mondi opposti che per la prima volta uniranno le forze. I rapper si scontreranno a suon di rime e freestyle, accompagnati per la prima vola sul palco dall'Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal Maestro Daniele Parziani.

Club Dogo, Emis Killa, Fedez e J-Ax porteranno sul palco dell'Hip Hop Tv Arena i successi del proprio repertorio, alternando brani in versione originale a brani reinterpretati in veste inedita con l’arrangiamento sinfonico, per creare sonorità e atmosfere mai esplorate prima. I Club Dogo hanno appena pubblicato il singolo "Weekend" e già stanno scalando le classifiche, Fedez attualmente è impegnato con le audizioni di "X Factor 8" come giudice, Emis Killa ha pubblicato l'album "Mercurio 5 stars edition" con tante sorprese tra cui il nuovo singolo dedicato ai Mondiali dal titolo "Maracanà" e infine J-Ax è reduce dalle fatiche di "The Voice Of Italy" in veste di coach e della vittoria della sua concorrente Suor Cristina.



INFORMAZIONI: Biglietti da 17.50 a 21.50 euro esclusi diritti di prevendita, apertura porte ore 19, inizio show alle 20.