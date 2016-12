7 settembre 2014 Clooney a Firenze per beneficenza tra migliaia di fan e dichiarazioni d'amore Cena di gala con asta per raccolta fondi per la fondazione di Andrea Bocelli. Città in delirio e l'attore americano annuncia: "Non vedo l'ora di sposarmi in Italia" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:08 - Fan in delirio a Firenze per l'arrivo di George Clooney e della fidanzata Amal Alamuddin a Palazzo Vecchio, dove è in programma la cena di gala con asta di beneficenza della Celebrity fight night. L'attore è giunto intorno alle 19, tenendo per mano la compagna. Le tante persone assiepate all'ingresso di Palazzo Vecchio hanno chiesto autografi, che l'attore (uno degli ospiti più attesi alla cena) ha concesso.

Tra gli altri ospiti della serata, presentata da Michelle Hunziker nel salone dei Cinquecento, Laura Pausini, Lionel Ritchie, Belen Rodriguez insieme al marito Stefano De Martino, il maestro Zubin Mehta (che dirige l'Orchestra del Maggio musicale in accompagnamento all'esibizione di Andrea Bocelli, "padrone di casa" con la sua fondazione). Tra i presenti anche Agnese Landini, moglie del premier Matteo Renzi.



All'asta, tra l'altro, una cena con Robert De Niro e Billy Cristal, una scultura di Mimmo Paladino, creazioni degli stilisti Ermanno Scervino (che ha curato anche l'allestimento del salone dei Cinquecento) e Stefano Ricci, che hanno sostenuto la manifestazione fiorentina così come le maison Pucci, Ferragamo e Cavalli, oltre alla casa vinicola Marchesi Frescobaldi, promuovendo una serie di iniziative.



Clooney: "Non vedo l'ora di sposarmi" - "Mi sposerò presto in Italia, tra poche settimane e vorrei dire ad Amal 'ti amo da morire e non vedo l'ora di diventare tuo marito': questa la dichiarazione d'amore fatta da George Clooney alla sua futura moglie Amal Alamuddin davanti agli ospiti riuniti nel salone dei Cinquecento. Clooney e fidanzata sono stati seduti al tavolo con la moglie di Bocelli, Veronica e il sindaco di Firenze Dario Nardella e Renzo Rosso. Tra gli ospiti della serata anche Nicoletta Mantovani.