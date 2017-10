19 marzo 2014 Claudio Baglioni: "Al ritiro penso tutti i giorni" Dopo Roma porta "ConVoiLiveTour" in giro per l'Italia fino a maggio

16:11 - Claudio Baglioni ha messo a segno il sold out al Palalottomatica per la prima data del 18 marzo, la replica stasera e poi in giro per l'Italia fino a maggio con doppia data al MediolanumForum di Assago (Milano) il 6 e il 7. "Molti colleghi hanno smesso perché arrivati ad avere ribrezzo del pubblico. - ha detto all'Ansa - Io invece non provo questa sensazione e non mi sono mai lamentato del mio pubblico, ma al ritiro penso tutti i giorni".

"ConVoiLiveTour" racchiude 33 tra i più grandi successi del cantautore dagli Anni 70 ad oggi. In tutto tre ore di musica senza interruzioni, prodotte da un supergruppo di 13 polistrumentisti. Per tutte le info delle date: www.fepgroup.it