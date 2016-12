27 gennaio 2014 Claudio Abbado, il Teatro alla Scala di Milano dà l'addio al Maestro Nel teatro vuoto la Marcia Funebre diretta da Daniel Barenboim, fuori ottomila persone gli hanno reso omaggio Tweet google 0 Invia ad un amico

10:11 - Una folla ha reso omaggio a Claudio Abbado a Milano, dove la Filarmonica della Scala, diretta da Daniel Barenboim, come da tradizione per la scomparsa dei direttori musicali, ha eseguito la Marcia Funebre dall'Eroica di Beethoven. Ottomila persone presenti nella piazza antistante il teatro: la Marcia è stata eseguita nell'auditorium deserto e con le porte aperte per permettere la diffusione della musica all'esterno.

Alle 18, la musica in diffusione audio della Filarmonica è risuonata in piazza Alla Scala, gremita come non accade neppure per la Prima, ma anche per le strade del centro, per l'occasione chiuse al traffico. Musicisti con i loro strumenti, studenti, famiglie e anziani di Milano, amanti della Scala, ma anche turisti e stranieri che hanno voluto ricordare in silenzio il maestro che ha guidato la Scala per diciotto anni, dal 1968 al 1986.