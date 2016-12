17 giugno 2014 Claudia Gerini e Federico Zampaglione, sposi felici ma... solo per uno scherzo La coppia ha postato su Facebook una foto con il commento "matrimonio a sorpresa in Salento!!", scatenando una valanga di commenti e felicitazioni. Ma non era vero... Tweet google 0 Invia ad un amico

12:34 - "Matrimonio a sorpresa nel Salento!!! Ciao. Fede e Claudia". Le firme sono quelle di Federico Zampaglione e Claudia Gerini. L'annuncio, con tanto di foto abbracciati in abiti da sposi e lei con bouquet in mano, postata sulla pagina Facebook dei Tiromancino ha scatenato una valanga di auguri da tutti i fan. Ma giusto un paio d'ore più tardi la coppia ha rivelato che si trattavo di uno scherzo.

L'occasione è stata un'improvvisata del cantante sul set del film che la compagna sta girando in questi giorni. Vederla vestita da sposa per una scena ha fatto subito venire l'idea.



"Ragazzi la verità - ha spiegato il frontman dei Tiromancino su Facebook - è che sono arrivato sul set di Claudia in Salento e lei girava una scena vestita da sposa. Era stupenda!!! Mi sono infilato la giacca dell'attore sposo e non abbiamo resistito a farci quello scatto. Abbiamo vissuto davvero quell'attimo di grande gioia e quindi lo abbiamo condiviso con voi amici...come fosse la cosa più naturale del mondo. In realtà dopo 10 anni insieme e una famiglia è come fossimo marito e moglie. Grazie comunque per tutto l'affetto che ci avete manifestato... e chissà che prestissimo... Baci. Fede e Claudia".



Claudia Gerini è in Salento per le riprese del film "L'esigenza di unirmi ogni volta con te" di Tonino Zangardi, interpretato anche da Marco Bocci.