Claudia Gerini al Giffoni Experience: "Con Marco Bocci un'alchimia straordinaria"

14:54 - Giornata funestata dal maltempo quella al Giffoni Experience, che però non ha impedito di svolgere gli incontri con gli attesi ospiti. Protagonisti lunedì sono stati Claudia Gerini, Marco Bocci e Dylan O'Brian. La Gerini ha parlato del nuovo film "Cinque giorni fa". "E' un film a metà strada tra una grande storia d'amore e il noir - ha detto -. Ho trovato un grande partner Marco Bocci, un alchimia professionale oserei dire perfetta''.

L'attrice, incontrado i giovani giurati, ha spiegato che avrebbe piacere di lavorare di nuovo con Bocci ma sarà difficile che possa accadere. "Mi piacerebbe girare ancora con Marco - ha detto -. Anche se di questi tempi si tende a non riconfermare le coppie per non fare cose 'uguali', Ma a me piacerebbe molto".



Bocci anche lui al Giffoni, interpellato separatamente, da parte sua ha ricambiato i complimenti: "La Gerini è una grandissima professionista - ha chiosato -, lavorare con lei è stato un grande privilegio''.



Il teen wolf O'Brien: "La folla spaventa" - Un giorno da Teen Wolf al Giffoni. Camicia bianca, atteggiamenti di difesa di fronte alla folla di giovani fan urlanti, in gran parte pubblico femminile tra i 13 e i 16 anni, Dylan O'Brien è stato accolto con entusiasmo, dichiarazioni d'amore, scritte di rito, palloncini, cuori ovunque. E lui si scusa per quello che può essere sembrato un atteggiamento chiuso. "Non vorrei aver dato un'impressione sbagliata - dice -, ma sono timido quando mi trovo di fronte tante persone. Ma ora va molto meglio, perdonatemi''.



Racconta dei suoi inizi: "Io mi sono sentito diverso a 12 anni quanto con la mia famiglia mi sono trasferito in California, ero solo non avevo amici, e così nella mia camera ho iniziato di nascosto a coltivare la passione per il web e il cinema, se vogliamo metterla in un certo modo è stata forse una fortuna ma riflettendoci a distanza di anni penso di aver sbagliato perché in verità le proprie passioni vanno sempre condivise con gli altri non bisogna vergognarsi e vivere in silenzio i propri sogni".



E poi del futuro: 'Il mio sogno? Essere un attore sempre migliore e una persona sempre migliore: le due cose vanno di pari passo". Ai giornalisti che chiedono se preferisca cinema o Tv replica "in una serie come Teen Wolf si ha poco tempo per girare, non c'è modo di concentrarsi sulla recitazione come mi piacerebbe fare. Nei film si ha più tempo, tempi diversi, più favorevoli. Penso che il cinema in questo periodo sia un po’ in crisi e che siano negli ultimi tempi state fatte grandi serie tv e pochi ottimi film, ma sono sicuro che presto torneremo ai fasti di un tempo''.