Cixi cambia look e musica dopo "X Factor 6"

15:07 - "Alla faccia" segna il ritorno sulle scene musicali della cantante torinese Cixi, all'anagrafe Eleonora Bosio, ex concorrente di "X Factor 6". Dopo essersi fatta conoscere grazie al canale Web CixiChannel e al Blog 600cl, dopo essere giunta in finale nell’edizione di "X Factor 2012" sotto la direzione artistica di Elio, Cixi torna il 13 giugno con un brano inedito che anticipa l'album d'esordio di prossima uscita.

"Alla faccia di chi ci dice 'no', alla faccia di chi non crede in noi. Con questo spirito di rivendicazione ma anche di positività ho affrontato questo nuovo brano – afferma Cixi – Penso che la musica debba parlare alle persone e io voglio dire a tutti di essere orgogliosi delle proprie imperfezioni e diversità".



“Alla faccia” è un brano prodotto da Ugo Venturino ed è stato registrato presso lo studio VillaSara Music House con musica di Alex Bagnoli e testo di Marco Baroni e Alex Bagnoli.